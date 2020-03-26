Воронежский ТЮЗ запустил конкурс детских афиш

26 Март 2020 2020-03-26T22:52:17+03:00

А также труппа театра в период короновируса дистанционно устраивает серию ответов на вопросы зрителей

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Воронежский театр юного зрителя тоже придумал дистанционный способ общения со зрителями в период карантина по коронавирусу.

Театр открыл рубрику «Диалог со зрителем» в социальных сетях ВКонтакте и Instagram. Поклонники театра могут задавать там вопросы, а работники театра в формате видео будут отвечать на них.

Кроме того, ТЮЗ запустил конкурс для ребятишек «Театральная афиша глазами детей». Юные зрители могут сделать своими руками театральную афишу и представить с хэштегом #тюзврндетиафиша.

Напомним, все культурные учреждения закрылись на карантин по коронавирусу. Но все продолжили виртуальную работу с публикой - Как воронежцам развлечься в период карантина по коронавирусу: виртуальные арии, концерты и экскурсии

ИСТОЧНИК KP.RU