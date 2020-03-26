В период коронавируса ВКЗ покажет воронежцам запись спектакля "Ювенильное море"

26 Март 2020 2020-03-26T21:18:24+03:00

Посмотреть постановку можно бесплатно на сайте учреждения

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В Воронежском концертном зале тоже придумали способ дистанционного общения со зрителями в период запрета массовых мероприятия из-за борьбы с распространением коронавируса.

27 марта на сайте ВКЗ можно будет посмотреть спектакль «Ювенильное море» детской ттворческой студии «Театральная 17», который занял призовые места на нескольких театральных фестивалях.

Спектакль можно бесплатно увидеть на главной странице сайта в разделе «Афиша» с 9.00 до 00.00.

Напомним, все досуговые учреждения Воронежа закрыты на карантин по коронавирусу. Но культурная жизнь не замерла. Большинство учреждений приглашают посмотреть концерты и постановки он-лайн - Как воронежцам развлечься в период карантина по коронавирусу: виртуальные арии, концерты и экскурсии

ИСТОЧНИК KP.RU