2020-03-27T08:16:19+03:00
Общество

В центре Воронежа привели в порядок нагорные лестницы

Коммунальные службы порезали поросль и собрали мусор
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото управы Ленинского районафото управы Ленинского района
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Коммунальные службы и в условиях эпидемии коронавируса продолжают выполнять свою повседневную работу. Так Комбинат благоустройства Ленинского района привел в порядок нагорные лестницы. Вокруг них срезали поросль и сухостой, со ступеней убрали мусор.

- На днях бригада рабочих тщательно убрала лестницу на улице Фрунзе. Она соединяет с улицей Большая Стрелецкая. Ею пользуются жители улиц Севастьяновский съезд, Володарского, Нарвской, Шевченко, Белинского, Фрунзе, пер. Севастьяновский, Белинского, - рассказали в управе Ленинского района.

Напомним, в 2020 году несколько органов территориального общественного самоуправления подали заявки для участия в конкурсе общественно полезных инициатив. Предметом заявок являются нагорные лестницы в частном секторе Ленинского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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