В центре Воронежа привели в порядок нагорные лестницы
Коммунальные службы и в условиях эпидемии коронавируса продолжают выполнять свою повседневную работу. Так Комбинат благоустройства Ленинского района привел в порядок нагорные лестницы. Вокруг них срезали поросль и сухостой, со ступеней убрали мусор.
- На днях бригада рабочих тщательно убрала лестницу на улице Фрунзе. Она соединяет с улицей Большая Стрелецкая. Ею пользуются жители улиц Севастьяновский съезд, Володарского, Нарвской, Шевченко, Белинского, Фрунзе, пер. Севастьяновский, Белинского, - рассказали в управе Ленинского района.
Напомним, в 2020 году несколько органов территориального общественного самоуправления подали заявки для участия в конкурсе общественно полезных инициатив. Предметом заявок являются нагорные лестницы в частном секторе Ленинского района.
ИСТОЧНИК KP.RU