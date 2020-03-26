Во время коронавируса драмтеатр будет показывать воронежцам спектакли бесплатно в он-лайн

26 Март 2020 2020-03-26T18:23:14+03:00

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В условиях запрета на массовые мероприятия из-за коронавируса Воронежский театр драмы тоже начинает показы видеозаписей своих спектаклей. Посмотреть их можно будет в удобное время на сайте voronezhdrama.ru в разделе видео.

27 марта туда зальют запись одного из самых популярных классических спектаклей текущего репертуара Кольцовского театра - «Чайка». Начнут с чеховской постановки, потому что в 2020 году весь мир отмечает 160-летие со дня рождения Антона Павловича. Спектакль поставил худрук театра Владимир Петров в 2013 году.

С 28 марта в разделе появится запись спектакля «Арест» по пьесе Жана Ануя - первая работа Владимира Петрова в Кольцовском театре. Постановка стала «Событием сезона 2010-2011 гг».

Записи спектаклей будут еженедельно обновляться на сайте, - сообщили в дирекции учреждения.

Также на следующей неделе Кольцовский начнет цикл видеоинтервью «Без цензуры». Это авторский проект худрука театра драмы Владимира Петрова, в котором ведущим артистам театра предстоит ответить на самые неожиданные вопросы.

Напомним, из-за коронавируса в Воронеже закрыты все досуговые учреждения. Большинство из них уже перешли на формат он-лайн работы со зрителями.

ИСТОЧНИК KP.RU