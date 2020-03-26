2020-03-26T18:23:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Во время коронавируса драмтеатр будет показывать воронежцам спектакли бесплатно в он-лайн

Первыми театралы увидят "Чайку" и "Арест"
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

В условиях запрета на массовые мероприятия из-за коронавируса Воронежский театр драмы тоже начинает показы видеозаписей своих спектаклей. Посмотреть их можно будет в удобное время на сайте voronezhdrama.ru в разделе видео.

27 марта туда зальют запись одного из самых популярных классических спектаклей текущего репертуара Кольцовского театра - «Чайка». Начнут с чеховской постановки, потому что в 2020 году весь мир отмечает 160-летие со дня рождения Антона Павловича. Спектакль поставил худрук театра Владимир Петров в 2013 году.

С 28 марта в разделе появится запись спектакля «Арест» по пьесе Жана Ануя - первая работа Владимира Петрова в Кольцовском театре. Постановка стала «Событием сезона 2010-2011 гг».

Записи спектаклей будут еженедельно обновляться на сайте, - сообщили в дирекции учреждения.

Также на следующей неделе Кольцовский начнет цикл видеоинтервью «Без цензуры». Это авторский проект худрука театра драмы Владимира Петрова, в котором ведущим артистам театра предстоит ответить на самые неожиданные вопросы.

Напомним, из-за коронавируса в Воронеже закрыты все досуговые учреждения. Большинство из них уже перешли на формат он-лайн работы со зрителями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во время коронавируса драмтеатр будет показывать воронежцам спектакли бесплатно в он-лайн
В Воронеже в автобусе пьяный пассажир стал демонстративно кашлять на девушку в маске
В Воронежской области закрыли наркопритон
В Воронежской области резко выросло число заболеваний гриппом и другими ОРВИ
Театр оперы и балета в период коронавируса бесплатно покажет воронежцам "Дон Жуана" он-лайн
Прилетевших из других стран воронежцев будут предупреждать о необходимости самоизоляции по смс
В Воронеже из-за коронавируса отменили субботники
Медосмотры и диспансеризации в Воронежской области временно приостановили из-за коронавируса
В Воронеже объявили тендер на доставку 15 троллейбусов из Москвы
Нерабочая неделя в Воронеже: детсады будут закрыты 9 дней
Воронежский университет отправляет студентов на каникулы с 28 марта
В Воронеже взорвали банкомат
В Воронежской области на покупку аппаратов ИВЛ выделят 34 млн
В Воронеже из-за коронавируса закрылись зоопарк и "Червленый яр"
Нерабочая неделя в Воронеже: школьники приступят к дистанционному обучению 6 апреля
Под Воронежем "КамАЗ" врезался в трактор
В Воронеже будут судить двух девушек за сбыт килограмма наркотиков через закладки на кладбищах
В Воронеже мужчина нашел банковскую карту и оплатил с нее продукты и алкоголь
Воронежский фестиваль «Дизай!Фест» признали лучшим образовательным событием страны
В Воронеже перевозчик подделал документы о медицинских осмотрах водителей автобусов
Экс-главу сельского поселения в Воронежской области будут судить за взятку полицейскому
В Воронеже из-за угрозы коронавируса закроют Центральный рынок