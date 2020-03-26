2020-03-26T17:43:00+03:00
Происшествия

В Воронежской области закрыли наркопритон

Его открыл местный пьянчужка ради алкоголя и еды
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Калаче полицейские накрыли наркопритон. Злачное место в своем частном доме обустроил ведущий асоциальный образ жизни 48-летний мужчина. Он предоставлял свою жилплощадь наркоманам для изготовления и потребления запрещенных веществ. За предоставляемое помещение "жильцы" расплачивались алкоголем и продуктами.

На изъятых в ходе обыска дома предметах эксперты нашли следы наркотических средств. В отделе полиции задержанный признался, что систематически предоставлял помещение для изготовления и употребления наркотиков различным гражданам.

За организацию и содержание притона для потребления наркотиков мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во время коронавируса драмтеатр будет показывать воронежцам спектакли бесплатно в он-лайн
В Воронеже в автобусе пьяный пассажир стал демонстративно кашлять на девушку в маске
В Воронежской области закрыли наркопритон
В Воронежской области резко выросло число заболеваний гриппом и другими ОРВИ
Театр оперы и балета в период коронавируса бесплатно покажет воронежцам "Дон Жуана" он-лайн
Прилетевших из других стран воронежцев будут предупреждать о необходимости самоизоляции по смс
В Воронеже из-за коронавируса отменили субботники
Медосмотры и диспансеризации в Воронежской области временно приостановили из-за коронавируса
В Воронеже объявили тендер на доставку 15 троллейбусов из Москвы
Нерабочая неделя в Воронеже: детсады будут закрыты 9 дней
Воронежский университет отправляет студентов на каникулы с 28 марта
В Воронеже взорвали банкомат
В Воронежской области на покупку аппаратов ИВЛ выделят 34 млн
В Воронеже из-за коронавируса закрылись зоопарк и "Червленый яр"
Нерабочая неделя в Воронеже: школьники приступят к дистанционному обучению 6 апреля
Под Воронежем "КамАЗ" врезался в трактор
В Воронеже будут судить двух девушек за сбыт килограмма наркотиков через закладки на кладбищах
В Воронеже мужчина нашел банковскую карту и оплатил с нее продукты и алкоголь
Воронежский фестиваль «Дизай!Фест» признали лучшим образовательным событием страны
В Воронеже перевозчик подделал документы о медицинских осмотрах водителей автобусов
Экс-главу сельского поселения в Воронежской области будут судить за взятку полицейскому
В Воронеже из-за угрозы коронавируса закроют Центральный рынок