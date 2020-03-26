В Воронежской области закрыли наркопритон

26 Март 2020 2020-03-26T17:43:00+03:00

Его открыл местный пьянчужка ради алкоголя и еды

Изменить размер текста: A A

В Калаче полицейские накрыли наркопритон. Злачное место в своем частном доме обустроил ведущий асоциальный образ жизни 48-летний мужчина. Он предоставлял свою жилплощадь наркоманам для изготовления и потребления запрещенных веществ. За предоставляемое помещение "жильцы" расплачивались алкоголем и продуктами.

На изъятых в ходе обыска дома предметах эксперты нашли следы наркотических средств. В отделе полиции задержанный признался, что систематически предоставлял помещение для изготовления и употребления наркотиков различным гражданам.

За организацию и содержание притона для потребления наркотиков мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU