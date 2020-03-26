В Воронежской области резко выросло число заболеваний гриппом и другими ОРВИ

26 Март 2020 2020-03-26T17:28:44+03:00

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В региональном управлении Роспотребнадзора огласили данные по заболеваниям гриппом и ОРВИ с 16 по 22 марта.

Несмотря на то, что школьники с 17 марта ушли на внеплановые каникулы из-за пандемии коронавируса (который, по сути, тоже является ОРВИ, как и грипп), число заболеваний резко увеличилось. Всего в Воронежской области за помощью врачей обратились 10342 человека (с 9 по 15 марта их было 8808). Гриппом и другими ОРВИ с 16 по 22 марта заразились 6854 жителя Воронежа (неделю назад – 5763). В то же время заболевших детей в процентном отношении стало поменьше – 62,9% от общего числа (с 9 по 15 марта было 64,3%).

В то же время и нынешнее число больных не дотягивает до эпидпорога на 13,2% случаев по области и на 11,8% - по Воронежу.

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ИСТОЧНИК KP.RU