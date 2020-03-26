Театр оперы и балета в период коронавируса бесплатно покажет воронежцам "Дон Жуана" он-лайн

26 Март 2020 2020-03-26T18:11:35+03:00

Увидеть запись оперы можно в любое время из дома

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Воронежский театр оперы и балета укрепляет дистанционное общение со зрителями. На сайте театра продолжает пополняться новый раздел он-лайн. С 27 марта будет доступна для зрителей видео концертного варианты оперы «Дон Жуан» Моцарта. Запись трансляции портала «Культура.РФ» сделали во время летнего фестиваля «Раменье-Опера», театр показал спектакль в последние выходные августа 2019-го у стен замка Ольденбургских. Воронежц смогут посмотреть оперу бесплатно по ссылке

В ближайшее время на сайт добавят и видео балета «Щелкунчик» Чайковского с участием приглашенной солистки Дианы Косыревой, записанного на V фестивале «Воронежские звезды мирового балета». Также театр готовит к трансляции одноактные балеты, записанные в рамках фестиваля современной хореографии «RE: Форма танца».

Напомним, в он-лайн разделе сайта театра оперы и балета уже доступны для воронежцев видеозапись редко исполняемого шедевра Верди - ария Эльвиры из оперы «Эрнани» в исполнении ведущей солистки оперной труппы Анастасии Черноволос, а также статьи о постановках Воронежского ТОБ.

Напомним, в условиях карантина по коронавирусу все досуговые учреждения закрылись, но начали работу в дистанционном формате.

ИСТОЧНИК KP.RU