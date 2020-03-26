2020-03-26T18:11:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Театр оперы и балета в период коронавируса бесплатно покажет воронежцам "Дон Жуана" он-лайн

Увидеть запись оперы можно в любое время из дома
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

Воронежский театр оперы и балета укрепляет дистанционное общение со зрителями. На сайте театра продолжает пополняться новый раздел он-лайн. С 27 марта будет доступна для зрителей видео концертного варианты оперы «Дон Жуан» Моцарта. Запись трансляции портала «Культура.РФ» сделали во время летнего фестиваля «Раменье-Опера», театр показал спектакль в последние выходные августа 2019-го у стен замка Ольденбургских. Воронежц смогут посмотреть оперу бесплатно по ссылке

В ближайшее время на сайт добавят и видео балета «Щелкунчик» Чайковского с участием приглашенной солистки Дианы Косыревой, записанного на V фестивале «Воронежские звезды мирового балета». Также театр готовит к трансляции одноактные балеты, записанные в рамках фестиваля современной хореографии «RE: Форма танца».

Напомним, в он-лайн разделе сайта театра оперы и балета уже доступны для воронежцев видеозапись редко исполняемого шедевра Верди - ария Эльвиры из оперы «Эрнани» в исполнении ведущей солистки оперной труппы Анастасии Черноволос, а также статьи о постановках Воронежского ТОБ.

Напомним, в условиях карантина по коронавирусу все досуговые учреждения закрылись, но начали работу в дистанционном формате.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во время коронавируса драмтеатр будет показывать воронежцам спектакли бесплатно в он-лайн
В Воронеже в автобусе пьяный пассажир стал демонстративно кашлять на девушку в маске
В Воронежской области закрыли наркопритон
В Воронежской области резко выросло число заболеваний гриппом и другими ОРВИ
Театр оперы и балета в период коронавируса бесплатно покажет воронежцам "Дон Жуана" он-лайн
Прилетевших из других стран воронежцев будут предупреждать о необходимости самоизоляции по смс
В Воронеже из-за коронавируса отменили субботники
Медосмотры и диспансеризации в Воронежской области временно приостановили из-за коронавируса
В Воронеже объявили тендер на доставку 15 троллейбусов из Москвы
Нерабочая неделя в Воронеже: детсады будут закрыты 9 дней
Воронежский университет отправляет студентов на каникулы с 28 марта
В Воронеже взорвали банкомат
В Воронежской области на покупку аппаратов ИВЛ выделят 34 млн
В Воронеже из-за коронавируса закрылись зоопарк и "Червленый яр"
Нерабочая неделя в Воронеже: школьники приступят к дистанционному обучению 6 апреля
Под Воронежем "КамАЗ" врезался в трактор
В Воронеже будут судить двух девушек за сбыт килограмма наркотиков через закладки на кладбищах
В Воронеже мужчина нашел банковскую карту и оплатил с нее продукты и алкоголь
Воронежский фестиваль «Дизай!Фест» признали лучшим образовательным событием страны
В Воронеже перевозчик подделал документы о медицинских осмотрах водителей автобусов
Экс-главу сельского поселения в Воронежской области будут судить за взятку полицейскому
В Воронеже из-за угрозы коронавируса закроют Центральный рынок