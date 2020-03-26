2020-03-26T17:18:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Прилетевших из других стран воронежцев будут предупреждать о необходимости самоизоляции по смс

Также в сообщении будут указывать номер горячей линии
Юлия ДИДЕНКО
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Жителям Воронежской области, которые недавно вернулись из-за границы, будут отправлять смс с напоминанием о необходимости 14-дневной самоизоляции из-за опасности распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства в четверг, 26 марта.

- Сообщения будут рассылать по договоренности между главком МЧС по области и операторами сотовой связи, - пояснили в ведомстве.

Также в смс будет указан номер горячей линии, по которому должны будут обратиться все вернувшиеся.

Напомним, в регионе начали подомовой объезд недавно вернувшихся из-за рубежа жителей. Мобильные бригады будут вручать уведомление – это обязательство о самоизоляции согласно решению главного санврача России Анны Поповой. Бригады соберут из сотрудников полиции, департамента здравоохранения и муниципалитетов.

Также будут раздавать памятки и инструкциями о том, как дезинфицировать жилье и как вести себя при проявлении клинических симптомов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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