Прилетевших из других стран воронежцев будут предупреждать о необходимости самоизоляции по смс
Жителям Воронежской области, которые недавно вернулись из-за границы, будут отправлять смс с напоминанием о необходимости 14-дневной самоизоляции из-за опасности распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства в четверг, 26 марта.
- Сообщения будут рассылать по договоренности между главком МЧС по области и операторами сотовой связи, - пояснили в ведомстве.
Также в смс будет указан номер горячей линии, по которому должны будут обратиться все вернувшиеся.
Напомним, в регионе начали подомовой объезд недавно вернувшихся из-за рубежа жителей. Мобильные бригады будут вручать уведомление – это обязательство о самоизоляции согласно решению главного санврача России Анны Поповой. Бригады соберут из сотрудников полиции, департамента здравоохранения и муниципалитетов.
Также будут раздавать памятки и инструкциями о том, как дезинфицировать жилье и как вести себя при проявлении клинических симптомов.
ИСТОЧНИК KP.RU