В Воронеже из-за коронавируса отменили субботники
В Воронеже из-за мер по предотвращению распространения коронавируса отменили традиционные субботники.
- Традиционный месячник благоустройства, как цикл организованных мероприятий с массовым участием горожан, в этом апреле объявляться не будет, - заявил глава Воронежа Вадим Кстенин. – Но Воронеж живет, пусть и в условиях серьезных ограничений, и порядок в городе должен быть наведен независимо от эпидобстановки. Основной объем текущей работы по очистке территории в любом случае выполняется силами комбинатов благоустройства, «Зеленхоза» и «ЭкоЦентра». Для них ничего не меняется, и они приложат все усилия, чтобы выполнить поставленные задачи.
Напомним, месячник благоустройства в прежние годы объявлялся в Воронеже с 1 апреля, традиционный общегородской субботник проводился в 20-х числах апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU