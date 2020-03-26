В Воронеже из-за коронавируса отменили субботники

26 Март 2020 2020-03-26T17:07:55+03:00

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В Воронеже из-за мер по предотвращению распространения коронавируса отменили традиционные субботники.

- Традиционный месячник благоустройства, как цикл организованных мероприятий с массовым участием горожан, в этом апреле объявляться не будет, - заявил глава Воронежа Вадим Кстенин. – Но Воронеж живет, пусть и в условиях серьезных ограничений, и порядок в городе должен быть наведен независимо от эпидобстановки. Основной объем текущей работы по очистке территории в любом случае выполняется силами комбинатов благоустройства, «Зеленхоза» и «ЭкоЦентра». Для них ничего не меняется, и они приложат все усилия, чтобы выполнить поставленные задачи.

Напомним, месячник благоустройства в прежние годы объявлялся в Воронеже с 1 апреля, традиционный общегородской субботник проводился в 20-х числах апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU