2020-03-26T16:51:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Медосмотры и диспансеризации в Воронежской области временно приостановили из-за коронавируса

Пройти их можно будет сразу же после того, как ситуация стабилизируется
Виктор ЛЕВШАКОВ
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В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции проведение профилактических медосмотров и диспансеризации в Воронежской области временно приостановлено.

- Люди, приглашенные ранее для прохождения профилактических осмотров с 1 января по 31 марта 2020 года, смогут пройти их позже. Все, кто должен был пройти профосмотры в текущем году, будут индивидуально проинформированы страховыми медицинскими представителями о переносе срока проведения диспансеризации, - подчеркнули в ТФОМС Воронежской области.

Получить дополнительную информацию можно по телефону единого контакт-центра ТФОМС Воронежской области - 8-800-775-95-39, а также по телефонам «горячих линий» страховых медицинских организаций:

ООО МСК «ИНКО-МЕД» - 8-800-100-36-03

Воронежский филиал ООО ВТБ МС - 8-800-100-80-05

Воронежский филиал АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» - 8-800-100-07-02.

Линии работают круглосуточно, звонок по России бесплатный.

Страховые представители могут рассказать о профилактической помощи, основных принципах защиты от коронавирусной инфекции, о мерах раннего выявления этого вируса и о правилах поведения в неблагоприятной эпидемической обстановке.

Особо внимательными в этот период должны быть граждане старше 65 лет и имеющие сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, хронические болезни органов дыхания или злокачественные новообразования.

Подробнее о переносе диспансеризации, о мерах профилактики и о работе страховых представителей мы поговорим 31 марта в 11.03 в эфире «Комсомольской правды в Воронеже» (97,9 FM).

ИСТОЧНИК KP.RU

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