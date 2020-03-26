Нерабочая неделя в Воронеже: детсады будут закрыты 9 дней
С 6 апреля учреждения работают в штатном режиме
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Как сообщили в департаменте образования, науки и молодежной политики области, в период с 28 марта по 5 апреля муниципальные детсады работать не будут. Напомним, следующая неделя в России решением президента объявлена выходной. С 6 апреля все дошкольные учреждения продолжат работу в штатном режиме, но с коррективами, которые внесла эпидемия. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Что касается частных детсадов, то они не являются подведомственными учреждениями Департамента образования и их администрации вправе сами решать, как им работать.
ИСТОЧНИК KP.RU