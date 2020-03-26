Нерабочая неделя в Воронеже: детсады будут закрыты 9 дней

26 Март 2020 2020-03-26T16:14:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Как сообщили в департаменте образования, науки и молодежной политики области, в период с 28 марта по 5 апреля муниципальные детсады работать не будут. Напомним, следующая неделя в России решением президента объявлена выходной. С 6 апреля все дошкольные учреждения продолжат работу в штатном режиме, но с коррективами, которые внесла эпидемия. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Что касается частных детсадов, то они не являются подведомственными учреждениями Департамента образования и их администрации вправе сами решать, как им работать.

ИСТОЧНИК KP.RU