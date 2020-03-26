В Воронеже взорвали банкомат

26 Март 2020 2020-03-26T15:39:49+03:00

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Ночью 26 марта в Железнодорожном районе на улице Электровозной неизвестные грабители взорвали банкомат. Он сильно разрушился, тем не менее по каким-то причинам преступники до денег так и не добрались.

- ЧП случилось около 3.00 в финансовом учреждение, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области. – Наши сотрудники выясняют, какое взрывное устройство сработало, и разыскивают преступников. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, статьи 158 УК РФ «Попытка кражи».

ИСТОЧНИК KP.RU