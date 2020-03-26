В Воронежской области на покупку аппаратов ИВЛ выделят 34 млн

26 Март 2020 2020-03-26T15:38:49+03:00

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В Воронежской области из-за пандемии коронавируса скорректировали параметры бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Теперь из резервного фонда правительства РФ на развитие системы здравоохранения направят дополнительные средства. Часть из них потратят на закупку аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента в четверг, 26 марта.

- Департаменту здравоохранения Воронежской области дополнительно выделено 566,6 млн рублей на реализацию мероприятий региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Кроме того, еще почти 160 млн рублей будет направлено на оснащение медицинских организаций оборудованием. Почти 11,2 млн рублей закладывается на новые меры социальной поддержки врачей и среднего медицинского персонала, оказывающего первичную медико-санитарную помощь, - прокомментировали в ведомстве.

На покупку аппаратов для искусственной вентиляции легких выделят почти 34,2 млн рублей федеральных средств. По статистике, при заболевании коронавирусом оборудование может понадобиться 2–4% пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU