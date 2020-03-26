В Воронеже из-за коронавируса закрылись зоопарк и "Червленый яр"

26 Март 2020 2020-03-26T15:35:59+03:00

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В связи с усилением мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции закрылись для посещения Воронежский зоопарк и лесная территория зоопитомника "Червленый Яр".

- Мы прекращает прием посетителей с 27 марта. Эта вынужденная мера, необходимая для общей безопасности. В эти дни специалисты зоопарка продолжат заботиться о животных в особом режиме. В наших соцсетях в это время мы обязательно порадуем вас новыми рассказами о наших питомцах, которые уже успели подготовить сотрудники научно-просветительного отдела. О возобновлении работы сообщим дополнительно, - отметили в дирекции зоопарка.

Напомним, из-за мер по предотвращению распространения коронавируса в Воронеже с закрылись все досуговые учреждения, с 25 марта отменены все массовые мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU