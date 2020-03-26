Под Воронежем "КамАЗ" врезался в трактор

26 Март 2020 2020-03-26T15:18:06+03:00

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26 марта в Новоусманском районе столкнулись грузовик и трактор.

Авария произошла около 11.45 на 15-м километре автодороги «Воронеж-Тамбов». 33-летний водитель автомобиля "КамАЗ", двигаясь в сторону Тамбова, "догнал" трактор с прицепом, который двигался в попутном направлении под управлением 63-летнего жителя Новоусманского района.

- В результате аварии транспортные средства получили механические повреждения. За медицинской помощью никто не обращался. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU