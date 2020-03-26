2020-03-26T15:18:06+03:00
Происшествия

Под Воронежем "КамАЗ" врезался в трактор

Водители за медпомощью не обращались
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
фото 36.мвд.рффото 36.мвд.рф
Изменить размер текста:

26 марта в Новоусманском районе столкнулись грузовик и трактор.

Авария произошла около 11.45 на 15-м километре автодороги «Воронеж-Тамбов». 33-летний водитель автомобиля "КамАЗ", двигаясь в сторону Тамбова, "догнал" трактор с прицепом, который двигался в попутном направлении под управлением 63-летнего жителя Новоусманского района.

- В результате аварии транспортные средства получили механические повреждения. За медицинской помощью никто не обращался. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Воронежем "КамАЗ" врезался в трактор
В Воронеже будут судить двух девушек за сбыт килограмма наркотиков через закладки на кладбищах
В Воронеже мужчина нашел банковскую карту и оплатил с нее продукты и алкоголь
Воронежский фестиваль «Дизай!Фест» признали лучшим образовательным событием страны
В Воронеже перевозчик подделал документы о медицинских осмотрах водителей автобусов
Экс-главу сельского поселения в Воронежской области будут судить за взятку полицейскому
В Воронеже из-за угрозы коронавируса закроют Центральный рынок
Воронежская область вошла в Топ-3 лучших для виртуальных туров и экскурсий
В Воронежской области после жалоб местных жителей отремонтируют дорогу на 12 улицах
Подозреваемый во взятке Алексей Антиликаторов оставил пост директора воронежского Агентства инноваций и развития
Юные фотографы Нововоронежа примут участие в финале международного конкурса детских фотографий «В объятиях природы-2020»
Нерабочая неделя в Воронеже: как будут работать маршрутки
В Воронеже спасли самца серой неясыти с истощением
В Воронеже женщина согласилась сдать квартиру мошеннику и лишилась 280 тысяч рублей
Воронежских родителей пугают штрафами за детей на улице, в автобусах и торговых центрах
Трансляцию премьеры воронежского Никитинского театра посмотрели 4000 человек
Под Воронежем двое рабочих погибли во время взрыва
О режиме работы отделений Банка УРАЛСИБ в период с 28 марта по 5 апреля 2020 года
Количество воронежцев под наблюдением из-за коронавируса резко перевалило за тысячу
Воронежцев напугали люди в защитных костюмах, обрабатывающие подъезды
В Воронеже бизнесмен наворовал субсидий на 2,5 млн рублей по фиктивным документам
В Воронежской области ВАЗ врезался в иномарку: пострадала женщина
В Воронеже из-за коронавируса волонтеров Победы будут обучать онлайн
Застрявшие в Марокко из-за коронавируса воронежцы все-таки вернулись домой
Лисичка с украденной добычей попала в фотоловушку в заповеднике в Воронежской области
Коронавирус в Воронеже, новости на 26 марта 2020-го: отменили все мероприятия, запустили круглосуточную «горячую линию»
В период коронавируса оперный театр приглашает воронежцев слушать арии он-лайн