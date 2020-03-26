В Воронеже будут судить двух девушек за сбыт килограмма наркотиков через закладки на кладбищах

26 Март 2020 2020-03-26T14:55:09+03:00

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В Воронеже за сбыт наркотиков будут судить двух девушек 26 и 27 лет. Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры в четверг, 26 марта.

В январе 2019 года местные жительницы получили от неустановленного лица больше килограмма различных наркотиков. Затем с помощью тайников они распространили расфасованные вещества на территории кладбищ Павловского, Лискинского, Россошанского.

Вину в преступлении жительницы Воронежа признали. Уголовные дела по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору в крупном размере), а также по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) направили в суд с обвинительными заключениями.

ИСТОЧНИК KP.RU