2020-03-26T14:40:00+03:00
Происшествия

В Воронеже мужчина нашел банковскую карту и оплатил с нее продукты и алкоголь

Карту потеряла 18-летняя местная жительница
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже задержали 58-летнего местного жителя, который воспользовался чужой банковской картой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в четверг, 26 марта.

Так, в полицию обратилась 18-летняя девушка. Она рассказала, что с ее потерянной карты похитили около семи тысяч рублей. По камерам видеонаблюдения в торговых центрах, где совершал покупки вор, правоохранители установили его личность. А затем задержали.

В отделе полиции мужчина признал вину и сказал, что потратил деньги на продукты и алкоголь. На него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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