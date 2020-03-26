Воронежский фестиваль «Дизай!Фест» признали лучшим образовательным событием страны

26 Март 2020 2020-03-26T14:24:35+03:00

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«Дизай!Фест» отметили на ежегодной национальной премии в области событийного маркетинга «Событие года», на которую претендовали более 450 проектов. Первый воронежский фестиваль дизайна для школьников и студентов, прошедший 19-20 апреля 2019 года в столице Черноземья, признали лучшим событием 2019 года в сфере образования на территории России. В этой номинации у нашего форума было еще 14 конкурентов.

«Дизай!фест» направлен на выявление и развитие талантливых детей, воспитание художественного вкуса и дизайн-мышления. На форуме 3500 школьников и студентов из Центрального Черноземья, а также из Санкт-Петербурга, Казани, Тольятти пробовали свои силы в различных творческих задачах - от создания фирменного персонажа и афиши фестиваля до разработки лучшего стрит-арт решения, получили уникальный опыт реализации проекта от начала до конца, познакомились ближе с творческими профессиями.

По итогам 2019 года «Дизай!фест» стал лауреатом 4-х всероссийских и международных профессиональных премий в области ивент-индустрии и связей с общественностью: «Золотой пазл», Global Event Awards, «Событие года» в номинации «Лучший образовательный проект», RuPor в номинации «Продвижение государственных, социальных, общественных программ».

ИСТОЧНИК KP.RU