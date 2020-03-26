В Воронеже перевозчик подделал документы о медицинских осмотрах водителей автобусов
В Воронеже прокуратура возбудила уголовное дело о подделке документа для заключения муниципального контракта на пассажирские автоперевозки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 26 марта.
Выяснилось, что в феврале 2020 года для подтверждения соответствия предъявляемым к участникам торгов требованиям ООО «Пассажиртранс» отправил в управление транспорта поддельный договор. В нем говорилось, что ООО ТК «Автолайн+» оказывает ООО «Пассажиртранс» услуги по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей.
Но на самом деле договор между компаниями не заключался. А водителей не проверяли.
Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы. Уголовное дело возбудили по ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Ведется следствие..
ИСТОЧНИК KP.RU