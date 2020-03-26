В Воронеже из-за угрозы коронавируса закроют Центральный рынок

26 Март 2020 2020-03-26T13:38:07+03:00

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В мэрию Воронежа обратился председатель председателя СПОК СРКР «Центральный» Александр Светланов. Эта организация фактически управляет деятельностью Центрального рынка.

- Множество прямых и близких контактов, большая доля наличных платежей диктует нам необходимость остановить работу, - говорится в обращении. - Мы предпринимаем все необходимые по рекомендациям Роспотребнадзора меры по дезинфекции, но при этом осознаем, что при средней проходимости рынка в 15 тысяч человек в день даже это не защитит людей в должной мере. А проходимость упала в этот период очень незначительно.

В мэрии Воронежа поддержали инициативу руководства объекта. В городской администрации полагают, что в центре города есть достаточно магазинов, где можно купить продукты. Хотя по сравнению с тем ж Северным микрорайоном их на самом деле не так уж много.

- Арендные платежи за время простоя должны быть учтены и перезачислены в счет будущего периода. Людям необходимо дать возможность продать имеющиеся запасы продукции, которые традиционно на рынке имеются на один-два дня. Поэтому рынок приостановит свою работу с 30 марта, до 5 апреля, - сообщили в городском управлении развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики.

В дни, оставшиеся до приостановки работ рынка, товарные запасы предприниматели пополняться не будут. Поэтому в мэрии просят горожан пониманием отнестись и к тому, что ассортимент продукции будет постепенно сокращаться.

В городской администрации также отметили, что приостанавливать работу других рынков пока не планируют, так как там не такой мощный поток покупателей.

ИСТОЧНИК KP.RU