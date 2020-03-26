2020-03-26T13:38:07+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронеже из-за угрозы коронавируса закроют Центральный рынок

Пока на неделю – с 30 марта по 5 апреля
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Со следующей недели у Центрального рынка должно стать посвободнее - приезжать туда станет незачем.Со следующей недели у Центрального рынка должно стать посвободнее - приезжать туда станет незачем.Фото: Максим ГОРОХОВ
Изменить размер текста:

В мэрию Воронежа обратился председатель председателя СПОК СРКР «Центральный» Александр Светланов. Эта организация фактически управляет деятельностью Центрального рынка.

- Множество прямых и близких контактов, большая доля наличных платежей диктует нам необходимость остановить работу, - говорится в обращении. - Мы предпринимаем все необходимые по рекомендациям Роспотребнадзора меры по дезинфекции, но при этом осознаем, что при средней проходимости рынка в 15 тысяч человек в день даже это не защитит людей в должной мере. А проходимость упала в этот период очень незначительно.

В мэрии Воронежа поддержали инициативу руководства объекта. В городской администрации полагают, что в центре города есть достаточно магазинов, где можно купить продукты. Хотя по сравнению с тем ж Северным микрорайоном их на самом деле не так уж много.

- Арендные платежи за время простоя должны быть учтены и перезачислены в счет будущего периода. Людям необходимо дать возможность продать имеющиеся запасы продукции, которые традиционно на рынке имеются на один-два дня. Поэтому рынок приостановит свою работу с 30 марта, до 5 апреля, - сообщили в городском управлении развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики.

В дни, оставшиеся до приостановки работ рынка, товарные запасы предприниматели пополняться не будут. Поэтому в мэрии просят горожан пониманием отнестись и к тому, что ассортимент продукции будет постепенно сокращаться.

В городской администрации также отметили, что приостанавливать работу других рынков пока не планируют, так как там не такой мощный поток покупателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Воронежем "КамАЗ" врезался в трактор
В Воронеже будут судить двух девушек за сбыт килограмма наркотиков через закладки на кладбищах
В Воронеже мужчина нашел банковскую карту и оплатил с нее продукты и алкоголь
Воронежский фестиваль «Дизай!Фест» признали лучшим образовательным событием страны
В Воронеже перевозчик подделал документы о медицинских осмотрах водителей автобусов
Экс-главу сельского поселения в Воронежской области будут судить за взятку полицейскому
В Воронеже из-за угрозы коронавируса закроют Центральный рынок
Воронежская область вошла в Топ-3 лучших для виртуальных туров и экскурсий
В Воронежской области после жалоб местных жителей отремонтируют дорогу на 12 улицах
Подозреваемый во взятке Алексей Антиликаторов оставил пост директора воронежского Агентства инноваций и развития
Юные фотографы Нововоронежа примут участие в финале международного конкурса детских фотографий «В объятиях природы-2020»
Нерабочая неделя в Воронеже: как будут работать маршрутки
В Воронеже спасли самца серой неясыти с истощением
В Воронеже женщина согласилась сдать квартиру мошеннику и лишилась 280 тысяч рублей
Воронежских родителей пугают штрафами за детей на улице, в автобусах и торговых центрах
Трансляцию премьеры воронежского Никитинского театра посмотрели 4000 человек
Под Воронежем двое рабочих погибли во время взрыва
О режиме работы отделений Банка УРАЛСИБ в период с 28 марта по 5 апреля 2020 года
Количество воронежцев под наблюдением из-за коронавируса резко перевалило за тысячу
Воронежцев напугали люди в защитных костюмах, обрабатывающие подъезды
В Воронеже бизнесмен наворовал субсидий на 2,5 млн рублей по фиктивным документам
В Воронежской области ВАЗ врезался в иномарку: пострадала женщина
В Воронеже из-за коронавируса волонтеров Победы будут обучать онлайн
Застрявшие в Марокко из-за коронавируса воронежцы все-таки вернулись домой
Лисичка с украденной добычей попала в фотоловушку в заповеднике в Воронежской области
Коронавирус в Воронеже, новости на 26 марта 2020-го: отменили все мероприятия, запустили круглосуточную «горячую линию»
В период коронавируса оперный театр приглашает воронежцев слушать арии он-лайн