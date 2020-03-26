Воронежская область вошла в Топ-3 лучших для виртуальных туров и экскурсий

26 Март 2020 2020-03-26T13:17:30+03:00

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Воронежская область стала очень популярна у россиян в поиске виртуальных туров. Аналитики портала ТурСтат представили рейтинг самых лучших регионов России для виртуальных туров и экскурсий по музеям и достопримечательностям. И Воронежская область оказалась на третьем месте в списке, следом за Подмосковьем и Крымом. Рейтинг составлен по результатам исследования числа предложений виртуальных туров по регионам России в поисковых системах, Воронежскую область искали 986 тысяч раз.

В первую десятку лучших регионов для виртуальных туров и экскурсий вошли также Московская и Самарская области, Краснодарский край, Иркутская, Ленинградская и Владимирская область, Башкирия и Свердловская область.

Во время коронавируса, когда все досуговые учреждения Воронежа закрыты, культурная жизнь не остановилась: театры, музеи и библиотеки дистанционно общаются со зрителями - путем виртуальных экскурсий, гидов, записи концертов и спектаклей.

ИСТОЧНИК KP.RU