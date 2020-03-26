В Воронежской области после жалоб местных жителей отремонтируют дорогу на 12 улицах

26 Март 2020 2020-03-26T12:48:58+03:00

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Россошанская межрайонная прокуратура потребовала привести в порядок местные автомобильные дороги. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 26 марта.

Прокуратура провела проверку после публикаций информации в СМИ и жалоб местных жителей. Выяснилось, что на 12 улицах Россоши есть просадки и выбоины, размеры которых превышают максимально допустимые значения ГОСТ. Также на них нет горизонтальной разметки, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений и разрушена кромка проезжей части. Все это создает угрозу безопасности автомобилистов.

Кроме того, игнорировали эти нарушения и сотрудники ГИБДД.

Прокурор внес представления главе администрации города и начальнику ОМВД района с требованием устранить выявленные нарушения закона и привлечь к ответственности виновных лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU