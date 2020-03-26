2020-03-26T15:19:37+03:00
Общество

Юные фотографы Нововоронежа примут участие в финале международного конкурса детских фотографий «В объятиях природы-2020»

В Нововоронеже - городе-спутнике Нововоронежской АЭС – подвели итоги регионального этапа IV Международного конкурса детских фотографий «В объятиях природы»
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Фото: Жукова Виктория Александровна. Кто последний на маникюр.Фото: Жукова Виктория Александровна. Кто последний на маникюр.
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Для участия в следующем, международном, этапе конкурса отобраны 25 лучших работ.

Фото: Ивахненко Денис Юрьевич. Пробуждение.

Фото: Ивахненко Денис Юрьевич. Пробуждение.

В этом году в Нововоронеже на фотоконкурс поступило рекордное количество фотографий от школьников и студентов в возрасте от 12 до 17 лет. На суд жюри было представлено 160 фотографий, в которых ребята запечатлели многообразие и красоту городской и дикой природы, флоры и фауны Нововоронежа и его окрестностей. Кто-то попробовал свои силы впервые, кто-то уже стал постоянным участником творческого конкурса.

«Интерес к конкурсу год от года растет. Если в 2017 году на региональный этап конкурса в Нововоронеже поступило 55 фоторабот, то теперь эта цифра увеличилась почти в 3 раза. Поднялось и мастерство юных фотохудожников, которые находят все более интересные объекты для съемок нашей великолепной природы», - сказал глава городского округа город Нововоронеж, председатель Фонда «АТР АЭС» Николай Нетяга.

Имена победителей IV Международного конкурса детских фотографий «В объятиях природы» назовут в конце марта. Авторы лучших работ получат возможность стать участниками международного экологического форума, который в 2020 году планируется в Республике Беларусь.

Фото: Марышев Дмитрий. Символ солцна.

Фото: Марышев Дмитрий. Символ солцна.

Организаторами фотоконкурса выступают Фонд «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций», АО «Концерн Росэнергоатом», венгерская АЭС «Пакш». Его цель - стимулирование творческой активности детей, повышение уровня их экологического образования, а также воспитание патриотических чувств у подрастающего поколения. Участие в конкурсе принимают дети из городов, где расположены российские и зарубежные атомные станции.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС

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