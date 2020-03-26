В Воронеже спасли самца серой неясыти с истощением
Птица провела без еды около недели
Фото: из группы центра реабилитации диких животных «Сердце леса» в соцсети.
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В Воронеже неравнодушные местные жители спасли от верной гибели самца серой неясыти. Птицу с истощением принесли в центр реабилитации диких животных «Сердце леса» в среду, 25 марта.
Как рассказали волонтеры, неясыть залетел в нежилой дачный домик в районе аэропорта через отдушину. По описаниям людей, передавших птицу, провел он там около 5-7 дней.
- Птицу мы откормим, на всякий случай проведем дополнительное обследование и отпустим на волю, - сообщила учредитель центра Анита Придоткайте.
ИСТОЧНИК KP.RU