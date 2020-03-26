В Воронеже женщина согласилась сдать квартиру мошеннику и лишилась 280 тысяч рублей

26 Март 2020 2020-03-26T11:43:36+03:00

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В Воронеже 54-летняя местная жительница лишилась 280 тысяч рублей во время сдачи квартиры в аренду. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в четверг, 26 марта.

Женщина рассказала правоохранителям, что разместила объявление о сдаче квартиры в аренду на сайте бесплатных объявлений. Через некоторое время с ней связался мужчина, который представился военнослужащим. Неизвестный заявил, что готов снять жилье на длительный срок из-за командировки. Сославшись на то, что для отчетности перед воинской частью ему нужен банковский чек об оплате, мошенник убедил потерпевшую в том, что переведет ей деньги безналичным способом на банковскую карту. Для этого он попросил сказать ему персональные данные для подключения к мобильному банку.

После с карты местной жительницы списали все накопления. По данному факту возбудили уголовное дело.

Всего за сутки в регионе зарегистрировали девятнадцать сообщений о противоправных действиях, совершенных путем обмана или злоупотребления доверием. Ущерб, причиненный потерпевшим, составил более одного миллиона двухсот тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU