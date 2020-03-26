2020-03-26T11:23:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Трансляцию премьеры воронежского Никитинского театра посмотрели 4000 человек

Запись будет доступна еще в течение полугода
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Премьеру Никитинского театра он-лайн вечером 25 марта посмотрели 4000 человек. Напомним, в связи с объявленным карантином по коронавирусу и закрытием всех досуговых учреждений, большинство из них перешли на дистанционное обслуживание зрителей.

Труппа Никитинского устроила бесплатную трансляцию спектакля на Яндекс. Эфире. Театр показал новую постановку Коли Русского "К. Рассказы" (18+). Режиссер создал спектакль по малоизвестным произведениям Франца Кафки «Мост», «Новые лампы», «Верхом на ведре», «Окно на улицу», «Дорога домой».

Новый спектакль Коли Русского «К. Рассказы» не имеет сюжета в обычном понимании, а строится по принципу сна. Вспышки образов и метафор, нагнетание, морок - все это соединяется в своеобразный ребус, режиссер переводит пресловутую кафкианскую мрачность на язык красочного музыкального действа.

Запись можно бесплатно посмотреть из любой точки мира еще в течение полугода в Яндекс.Эфире по ссылке.

Напомним, прошлым детом трансляцию "Вишневого сада" Воронежского театра драмы на Яндекс.Эфире одномоментно посмотрели 30 тыс человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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