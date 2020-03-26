Под Воронежем двое рабочих погибли во время взрыва
Утром 25 марта в селе Новая Усмань на улице Ростовской в боксе автомастерской мужчины 36 и 41 года ремонтировали грузовики. Внезапно раздался сильный хлопок, осколки, разлетевшиеся от массивного предмета (какого, пока непонятно), убили обоих рабочих.
- Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» (до четырех лет лишения свободы). Назначен комплекс судебных экспертиз, наши сотрудники допрашивают свидетелей, изучают документацию предприятия, – рассказал руководитель Новоусманского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Рамазан Асадов.
ИСТОЧНИК KP.RU