Под Воронежем двое рабочих погибли во время взрыва

26 Март 2020 2020-03-26T11:23:19+03:00

Мужчины получили смертельные ранения, когда чинили машины в автомастерской

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Утром 25 марта в селе Новая Усмань на улице Ростовской в боксе автомастерской мужчины 36 и 41 года ремонтировали грузовики. Внезапно раздался сильный хлопок, осколки, разлетевшиеся от массивного предмета (какого, пока непонятно), убили обоих рабочих.

- Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» (до четырех лет лишения свободы). Назначен комплекс судебных экспертиз, наши сотрудники допрашивают свидетелей, изучают документацию предприятия, – рассказал руководитель Новоусманского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Рамазан Асадов.

ИСТОЧНИК KP.RU