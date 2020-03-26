2020-03-26T10:50:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Воронежцев напугали люди в защитных костюмах, обрабатывающие подъезды

Для дезинфекции используют новый современный препарат
Елена ФЕДЯШЕВА
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В подъездах воронежских многоэтажек появились люди в защитных костюмах, масках, которые с помощью распылителя обрабатывают стены, полы, перила, двери и лифты составом, имеющим резкий запах. Жильцы заволновались: что это за состав и неужели угроза заражения коронавирусом в подъезде настолько велика? - В связи с увеличением случаев заражения коронавирусной инфекцией, воронежские управляющие компании ГК «ПИК-Комфорт» приняли решение начать обработку подъездов: ручек входных дверей, поручней, почтовых ящиков, кнопок домофонов и лифтов, дезинфицирующими, хлорсодержащими средствами нового поколения. Их растворяют в воде и распыляют с помощью опрыскивателя. Это позволяет более тщательно обработать поверхности наибольшего контакта людей, - рассказала «КП-Воронеж» Светлана Солдатова, руководитель клининга компании.

Как пояснил наш собеседник, используемые дезинфицирующие средства разрешены для обработки мест общего пользования и безопасны для жильцов.

По поводу защитных костюмов в компании отметили, что поскольку за день один работник клининга УК обрабатывает подъезды в 35-40 домах, то для работы во вредных условиях закупили специальные костюмы, перчатки, маски и очки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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