2020-03-26T10:44:24+03:00
Происшествия

В Воронеже бизнесмен наворовал субсидий на 2,5 млн рублей по фиктивным документам

На мужчину возбудили уголовное дело
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже задержали предпринимателя, похитившего 2,5 миллиона бюджетных денег. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в четверг, 26 марта.

Правоохранители выяснили, что 40-летний руководитель организации подал в уполномоченный орган фиктивные документы на получение субсидии на возмещение части затрат. Директор фирмы заявил, что приобрел дорогостоящий фрезерный центр, стоимостью около шести млн рублей. После ему предоставили право на получение 2,5 млн рублей субсидии.

Но оказалось, что бизнесмен такое оборудование не покупал. Технику ему на безвозмездной основе передали руководители обонкротившейся организации.

На предпринимателя возбудили уголовное дело по ч. 4 ст.159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Во время расследования уже провели больше 10 обысков. Полицейские нашли и изъяли предметы и документы, подтверждающие факт мошенничества. Теперь бизнесмену грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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