2020-03-26T10:56:36+03:00
Происшествия

В Воронежской области ВАЗ врезался в иномарку: пострадала женщина

Авария случилась в Аннинском районе
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: Архив "КП".Фото: Архив "КП".
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В Аннинском районе в ДТП пострадала 48-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в четверг, 26 марта.

Авария случилась накануне, 25 марта, в 13.18 на 329 км автодороги Р-298. По предварительным данным, 51-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 во время поворота налево не уступил дорогу и столкнулся с «Ниссаном Кашкай». За рулем иномарки был 40-летнего житель области.

В результате ДТП серьезно пострадала пассажирка ВАЗа. Ее с телесными повреждениями различной степени тяжести доставили в медучреждение.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.

Всего за сутки в Воронежской области зарегистрировано 82 ДТП, из них в областном центре – 61, на федеральных дорогах – два, в районах области – 19. В четырех ДТП травмы различной степени тяжести получили четыре человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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