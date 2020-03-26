2020-03-26T09:51:16+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронеже из-за коронавируса Волонтеров Победы будут обучать онлайн

Добровольцев будут готовить с помощью платформы SkillCup
Юлия ДИДЕНКО
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Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» организовало онлайн-обучение активистов из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщили в Ресурсном центре поддержки добровольчества в Воронежской области. Дистанционные занятия на платформе SkillCup начались в среду, 25 марта.

Как пояснили в пресс-службе регионального отделения, в приложении представлен Единый стандарт обучения для тех, кто хочет присоединиться к волонтерскому движению и желает помочь в сопровождении мероприятий Года памяти и славы. Его разработали федеральные эксперты по добровольчеству, психологи, историки из Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества, Российского государственного гуманитарного университета и лучшие активисты ключевых направлений Движения.

С помощью платформы добровольцы смогут узнать о работе в команде и помощи ветеранами, информацию по истории Великой Отечественной войны, о традициях Движения, техниках и приемах устранения стресса, особенностях социальных сетей и многое другое.

Чтобы пройти обучение, необходимо зарегистрироваться на сайте и в Личном кабинете найти информацию, как получить доступ к обучающей платформе Волонтеров Победы.

Самые активные пользователи онлайн-платформы в конце весны получат возможность выиграть полезные бонусы и подарки от Движения, в том числе поездку на торжественные мероприятия 75-летия окончания Второй мировой войны на Сахалине.

Кстати, уже сейчас все желающие смогут пройти курс, рассказывающий активистам о действиях во время пандемии коронавируса. Он позволит добровольцам правильно и эффективно оказывать помощь ветеранам Великой Отечественной войны, в том числе в период коронавируса, ведь ветераны находятся в группе риска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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