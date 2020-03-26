2020-03-26T08:23:19+03:00
Дом. Семья

Лисичка с украденной добычей попала в фотоловушку в заповеднике в Воронежской области

Тело взрослой косули хищница, вероятно, украла у волков
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот видео.Фото: скриншот видео.
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В Хоперском государственном природном заповеднике поделились видеозаписью с фотоловущек. На кадрах видно, как лисица проходит мимо камеры с украденной добычей. Ролик опубликовали в официальной группе в соцсети.

Лисица с добычей в хоперском заповеднике.

На видео можно заметить, что рыжая плутовка несет что-то в зубах.

- Посмотрев место, где она остановилась, мы обнаружили кусочки кожи с шерстью взрослой косули. Скорее всего, лиса стащила часть добычи у волков, обитающих на этой же территории, - пояснили сотрудники заповедника.

Такие крупные животные, как зайцы, детеныши косули, птицы и их птенцы, составляют самую малую часть рациона. В него также входит несколько десятков кормовых объектов растительного происхождения. А основная ее пища - мелкие грызуны. Особенно это касается зимы, когда этот хищник в основном охотится на полевок.

- Лиса легко определяет, что под слоем снега находится полевка, после чего она буквально ныряет в этот снег и быстрыми движениями разбрасывает его лапами, что позволяет быстро поймать добычу, - рассказали специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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