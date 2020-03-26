В период коронавируса оперный театр приглашает воронежцев слушать арии он-лайн

26 Март 2020 2020-03-26T07:48:09+03:00

В новом разделе на сайте учреждения также можно посмотреть интервью артистов и постановщиков

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Из-за закрытия в период коронавируса культурные учреждения Воронежа начали переходить на он-лайн проекты.

Посетить театр виртуально приглашает и оперный. На сайте ТОБ открылся раздел «Театр онлайн». Здесь уже можно посмотреть видеозапись редко исполняемого шедевра Верди - арию Эльвиры из оперы «Эрнани» в исполнении ведущей солистки оперной труппы Анастасии Черноволос.

- Раздел будет ежедневно пополняться новыми видеозаписями концертных номеров в исполнении солистов театра, рецензиями театральных критиков, фотопроектами, виртуальными выставками театральных афиш, - сообщили в дирекции Воронежского ТОБ.

В он-лайн разделе несколько рубрик:

Pro.театр – здесь можно прочитать рецензии и статьи о спектаклях оперного, тематические фотопроекты, виртуальные выставки театральных афиш и эскизов к воронежским постановкам.

Театр+TV – здесь можно увидеть видеосюжетов о творческой деятельности коллектива.

#VoronezhOpera – здесь смотрите видеозаписи концертных номеров в исполнении ведущих солистов оперы и артистов хора, а также интервью с артистами театра.

#VoronezhBalet – тут показывают видеозаписи концертных номеров в исполнении ведущих солистов и артистов балета: адажио, вариации, па-де-де из классических балетных спектаклей, хореографические миниатюры, а также интервью руководителя, артистов и педагогов балетной труппы.

Напомним, из-за карантина по коронавирусу в Воронеже закрыты все досуговые учреждения. Но культурная жизнь не замерла. Музеи приглашают на виртуальные экскурсии на свои сайты, библиотеки – почитать книги по интернету, филармония показывает записи знаковых концертов.

ИСТОЧНИК KP.RU