В период коронавируса оперный театр приглашает воронежцев слушать арии он-лайн
Из-за закрытия в период коронавируса культурные учреждения Воронежа начали переходить на он-лайн проекты.
Посетить театр виртуально приглашает и оперный. На сайте ТОБ открылся раздел «Театр онлайн». Здесь уже можно посмотреть видеозапись редко исполняемого шедевра Верди - арию Эльвиры из оперы «Эрнани» в исполнении ведущей солистки оперной труппы Анастасии Черноволос.
- Раздел будет ежедневно пополняться новыми видеозаписями концертных номеров в исполнении солистов театра, рецензиями театральных критиков, фотопроектами, виртуальными выставками театральных афиш, - сообщили в дирекции Воронежского ТОБ.
В он-лайн разделе несколько рубрик:
Pro.театр – здесь можно прочитать рецензии и статьи о спектаклях оперного, тематические фотопроекты, виртуальные выставки театральных афиш и эскизов к воронежским постановкам.
Театр+TV – здесь можно увидеть видеосюжетов о творческой деятельности коллектива.
#VoronezhOpera – здесь смотрите видеозаписи концертных номеров в исполнении ведущих солистов оперы и артистов хора, а также интервью с артистами театра.
#VoronezhBalet – тут показывают видеозаписи концертных номеров в исполнении ведущих солистов и артистов балета: адажио, вариации, па-де-де из классических балетных спектаклей, хореографические миниатюры, а также интервью руководителя, артистов и педагогов балетной труппы.
Напомним, из-за карантина по коронавирусу в Воронеже закрыты все досуговые учреждения. Но культурная жизнь не замерла. Музеи приглашают на виртуальные экскурсии на свои сайты, библиотеки – почитать книги по интернету, филармония показывает записи знаковых концертов.
ИСТОЧНИК KP.RU