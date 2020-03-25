2020-03-25T21:35:26+03:00
Происшествия

В Воронеже сотрудник интернет-магазина «Вайлдберриз» присвоил драгоценности на 300 тысяч рублей

Правда, скрыть такую большую кражу ему так и не удалось
Олег ИВАНОВ
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В феврале 2020 года сотрудник интернет-магазина «Вайлдберриз» в Воронеже от имени организации заказал ювелирные изделия для пополнения товаров. Соответственно, заказ был оплачен за счет компании.

Когда же ювелирные изделия приехали в филиал, он оставлял их себе, а впоследствии сдавал в ломбард. Непонятно, как воронежец хотел скрыть преступление, быть может, попытался бы все списать, но в итоге он причинил ущерб почти на 300 тысяч рублей.

Прокуратура Советского района признала законным постановление о возбуждении уголовного дела по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража в крупном размере).

ИСТОЧНИК KP.RU

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