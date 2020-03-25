Воронежец хотел взять кредит по низкой ставке, но наткнулся на мошенников

25 Март 2020 2020-03-25T19:00:11+03:00

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46-летний воронежец нашел в интернете объявление о предоставлении займов. Мужчине нужны были деньги. А на сайте обещали крайне низкую процентную ставку. Вот он и позвонил по указанному телефону.

Кредит «на удивление» быстро одобрили. Тут же у воронежца запросили данные банковской карты и код из смс, якобы для зачисления денег. Тот все рассказал. Но в итоге лишился последних 30 тысяч рублей.

Сейчас мошенников разыскивают полицейские. Возбуждено уголовное дело. Помните: важно соблюдать бдительность и не разглашать личные данные неизвестным, даже если те представляются сотрудниками финансовых учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU