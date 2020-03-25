2020-03-25T18:02:47+03:00
Общество

В Воронеже перевозчик рассказал, что ждет водителя маршрутки, едва не сбившего мальчика на самокате

Его могут отстранить от управления автобусом
Юрий КОЗЛОВ
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За неосторожную езду водителя оштрафовали, а теперь он может лишиться работы.За неосторожную езду водителя оштрафовали, а теперь он может лишиться работы.Фото: принтскрин видео.
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В АТП № 1 рассказали о мерах, которые собираются предпринять к водителю маршрутки № 54, чуть не сбившему ребенка на самокате. Напомним, инцидент случился 21 марта на улице Кольцовской.

Оказалось, что шофер отстранен от работы. Ему предстоит сдать экзамен на знание правил дорожного движения. Потом либо его продолжат обучать, либо окончательно уволят. Вопрос с ним находится на личном контроле руководителя «АТП-1» а также, как утверждают в предприятии, главного госавтоинспектора Воронежа.

Ранее претензий к этому водителю у руководства не было. Все 27 штрафов, которые он не оплатил, к его работе не относится. Шофер получил их, управляя личным автомобилем.

Кстати, за едва не случившийся наезд на ребенка и неоплату штрафов водитель должен заплатить 5,5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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