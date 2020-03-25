В Воронежской области в начале года средняя зарплата выросла до 32,7 тысяч рублей

25 Март 2020 2020-03-25T18:01:04+03:00

Исследователи утверждают, что доходы выросли не только номинально, но и реально

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Среднемесячная номинальная зарплата в Воронежской области в январе 2020 года составила 32 755 рублей. Это на 8,7% больше, чем за аналогичный месяц 2019 года. Более того, в Воронежстате уверяют, что и реальный ее размер, то есть с учетом индекса потребительских цен увеличился - только на 6,3%.

В 1.6 раза больше среднего заработали в январе работники организаций, производивших бумагу и бумажные изделия, а также занимавшихся профессиональной, научной и технической деятельностью. В 1.5 раза – осуществлявших обеспечение электрической энергией, газом и паром.

А самый низкий доход на производстве кожи и изделий из кожи (45 % от среднеобластного уровня), текстильных изделий (53 %).

По состоянию на 1 марта 2020 года, суммарная задолженность по заработной плате 90 работникам составила 13,4 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU