В Воронеже самая дешевая говядина и свинина среди городов-миллионников

25 Март 2020 2020-03-25T16:45:33+03:00

По мнению исследователей, мясом в нашем регионе закупаться значительно выгоднее, чем в других

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Специалист Воронежстата сравнили средние цены на продукты питания в городах-миллионниках России. Исключением стали Москва и Санкт-Петербург. Результаты опубликовали 24 марта. Среди прочих товаров особое внимание вызывает мясо.

Так, выяснилось, что в Воронеже самый дешевый килограмм говядины (кроме бескостного мяса) - за него у нас в среднем, по мнению исследователей, просят 306 рублей. Дороже всего говядина в Екатеринбурге - 379 рублей. Аналогичная ситуация и со свининой, также рассматривалось мясо на кости. В нашем регионе, как утверждают в Воронежстате, средняя цена - 218 рублей. Тут уже всех опередил Красноярск со стоимостью 299 рублей. А вот по стоимости мяса мороженной курицы мы только вторые - 128 рублей. Здесь лидерство за Самарой - 125 рублей

ИСТОЧНИК KP.RU