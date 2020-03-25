В воронежском парке «Алые паруса» высадили сосны

25 Март 2020 2020-03-25T14:40:19+03:00

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В Воронеже началась весенняя кампания по высадке деревьев. Во вторник, 24 марта, в парке «Алые паруса» высадили 20 двухметровых саженцев сосны обыкновенной с закрытой корневой системой. Посадочный материал администрации места отдыха выделило городское управление экологии.

Напомним, два года назад в Воронеже практически отказались от посадки саженцев с открытой корневой системой – они плохо приживаются и за ними требуется более тщательный уход. На улицах города теперь, в основном, высаживают крупномерные экземпляры с комом земли. Такие деревца имеют большие шансы благополучно прижиться на новом месте.

ИСТОЧНИК KP.RU