Пожар в многожтажке Воронежа начался из-за свечи
Жилой дом по улице Южно-Моравская загорелся 25 марта ночью из-за неосторожного обращения с огнем при использовании свечи. Напомним, спасатели обнаружили тела 68-летней женщины и ее 81-летней матери. Они жили в квартире на 8 этаже многоэтажки.
По предварительным данным смерть наступила в результате отравления окисью углерода. Проводится доследственная проверка.
- Сотрудники провели осмотр места происшествия, продолжают опросы очевидцев. Будут назначены экспертизы: судебно-медицинские с целью установления причины смерти погибших и пожаро-техническая для выяснения точной причины возникновения пожара. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение – рассказал руководитель следственного отдела по Советскому району Воронежа регионального СУ СК России Евгений Аверин.
ИСТОЧНИК KP.RU