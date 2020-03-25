Пожар в многожтажке Воронежа начался из-за свечи

25 Март 2020 2020-03-25T14:13:25+03:00

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Жилой дом по улице Южно-Моравская загорелся 25 марта ночью из-за неосторожного обращения с огнем при использовании свечи. Напомним, спасатели обнаружили тела 68-летней женщины и ее 81-летней матери. Они жили в квартире на 8 этаже многоэтажки.

По предварительным данным смерть наступила в результате отравления окисью углерода. Проводится доследственная проверка.

- Сотрудники провели осмотр места происшествия, продолжают опросы очевидцев. Будут назначены экспертизы: судебно-медицинские с целью установления причины смерти погибших и пожаро-техническая для выяснения точной причины возникновения пожара. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение – рассказал руководитель следственного отдела по Советскому району Воронежа регионального СУ СК России Евгений Аверин.

ИСТОЧНИК KP.RU