2020-03-25T13:45:42+03:00
Происшествия

В Воронеже 15-летнего школьника могут посадить на пять лет за кражу велосипеда

По словам подростка, он просто хотел покататься
Юрий КОЗЛОВ
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48-летний воронежец, живущий на улице Чапаева Ленинского района, обратился в полицию с заявлением о краже велосипеда. Стоил его двухколесный друг около десяти тысяч рублей.

Стражи порядка выехали на место происшествия, просмотрели записи камер видеонаблюдения и выяснили, что велосипед украл подросток. Вскоре 15-летнего школьника задержали. Юноша признал свою вину и заявил, что приехал в гости к знакомому, увидел стоящий в открытом тамбуре велосипед и не удержался от искушения покататься на нем.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» (до пяти лет лишения свободы). Подростка до суда отпустили под подписку о невыезде. Велосипед вернули владельцу, - сообщили в региональном ГУ МВД. – Напоминаем хозяевам этих двухколесных средств передвижения: нельзя их оставлять в открытых подъездах, местах скопления людей. За велосипед вы можете практически быть спокойны только, если он «припаркован» на специальной стоянке с помощью надежного замка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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