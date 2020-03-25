В Воронеже рекомендуют парам перенести свадьбы из-за коронавируса
Воронежцам, запланировавшим свадебные церемонии, рекомендуют перенести их на более поздний срок. А тем, кто все же решится не откладывать торжество, необходимо ограничить количество участников церемонии до 10 человек. Хотя ранее говорилось о 20. И это включая сотрудников отдела, задействованных в церемонии. Об этом сообщили 25 марта в пресс-службе регионального управления ЗАГС.
Другие массовые мероприятия, например, чествования юбиляров или торжественная выписка новорожденных, а также выездные церемонии будут отменены на период карантина.
Кроме того, воронежца рекомендуют подавать заявления на регистрацию брака через портал Госуслуг.
А чтобы минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции, в отделах ЗАГС будут принимать людей только по предварительной записи, чтобы избежать скопления.
Записаться можно по телефонам:
- отдел ЗАГС Железнодорожного района - 212-64-18
- отдел ЗАГС Коминтерновского района - 212-64-19
- отдел ЗАГС Левобережного района - 248-27-57
- отдел ЗАГС Центрального и Ленинского районов - 212-64-17
- отдел ЗАГС Советского района - 263-82-51
Автоинфоматор: 212-71-94.
ИСТОЧНИК KP.RU