В Воронеже рекомендуют парам перенести свадьбы из-за коронавируса

25 Март 2020 2020-03-25T13:27:44+03:00

А церемонии ограничат до 10 человек

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Воронежцам, запланировавшим свадебные церемонии, рекомендуют перенести их на более поздний срок. А тем, кто все же решится не откладывать торжество, необходимо ограничить количество участников церемонии до 10 человек. Хотя ранее говорилось о 20. И это включая сотрудников отдела, задействованных в церемонии. Об этом сообщили 25 марта в пресс-службе регионального управления ЗАГС.

Другие массовые мероприятия, например, чествования юбиляров или торжественная выписка новорожденных, а также выездные церемонии будут отменены на период карантина.

Кроме того, воронежца рекомендуют подавать заявления на регистрацию брака через портал Госуслуг.

А чтобы минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции, в отделах ЗАГС будут принимать людей только по предварительной записи, чтобы избежать скопления.

Записаться можно по телефонам:

- отдел ЗАГС Железнодорожного района - 212-64-18

- отдел ЗАГС Коминтерновского района - 212-64-19

- отдел ЗАГС Левобережного района - 248-27-57

- отдел ЗАГС Центрального и Ленинского районов - 212-64-17

- отдел ЗАГС Советского района - 263-82-51

Автоинфоматор: 212-71-94.

ИСТОЧНИК KP.RU