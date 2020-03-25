2020-03-25T13:56:54+03:00
Происшествия

В Воронеже мама с двумя детьми отправились угарным газом

Их доставили в больницу, а следователи возбудили уголовное дело
Анна ГРЕБЕНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Воронеже мама с двумя детьми отравились угарным газом. Инцидент случился накануне в многоквартирном жилом доме на улице Фридриха Энгельса. Как рассказали в управлении по делам ГО ЧС Воронежа, женщина сама позвонила спасателям после того, как вместе с сыновьями почувствовала себя плохо. Женщину 48-лет и мальчишек 7 и 14 лет доставили в больницу. Причиной происшествия могло стать использование газовой колонки при герметично закрытых окнах и дверях.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Сотрудники СК уже осмотрели место происшествия, назначили необходимые экспертрзы, начали опрашивать свидетелей. Кроме того, они проверят, как собственники квартиры следили за безопасностью газового оборудования, и выполняли ли сотрудники управляющей компании все работы по техническому обслуживанию и ремонту дымовых и вентиляционных каналов.

Специалисты городской службы спасения напоминают симптомы и признаки отравления угарным газом:

- тупая головная боль (наиболее ранний симптом) - головокружение, шум в ушах; - боли в груди; - мышечная слабость; - спутанность сознания; - раздражительность; - нарушение координации; - потеря сознания; - судороги. При первом подозрении на отравление - звоните по номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области до 1 июля отменяют все массовые мероприятия
В воронежском парке «Алые паруса» высадили сосны
Пожар в многожтажке Воронежа начался из-за свечи
В Воронеже 15-летнего школьника могут посадить на пять лет за кражу велосипеда
В Воронеже рекомендуют парам перенести свадьбы из-за коронавируса
В Воронеже мама с двумя детьми отправились угарным газом
Воронежец, чтобы подарить розы жене, порезал девушку
Воронежских чиновников областного правительства 65 лет и старше отправили домой
В Воронеже водителя маршрутки, едва не сбившего ребенка на самокате, оштрафовали на 5,5 тысяч рублей
За сутки госпитализировали еще одного воронежца с подозрением на коронавирус
Воронежский перевозчик просит волонтеров помочь с санитарной обработкой автобусов
Под Воронежем водитель «Рено» врезался в фонарный столб
В Воронеже в ночном пожаре погибли две женщины
Воронежцы стали гораздо реже ездить на общественном транспорте
447 жителей Воронежской области прошли обследование на коронавирус
Коронавирус в Воронеже, новости на 25 марта 2020-го: число заразившихся выросло до шести
В Воронеже из-за коронавируса отменили концерты Гречки, Дениса Клявера и шоу фонтанов
Воронежский мужской хор выпустил новую песню в поддержку Италии, пораженной коронавирусом
По воронежской брусчатке на 9 мая впервые пройдет ракетный комплекс «Искандер-М»
На период дистанционного обучения в воронежских школах создадут группы присмотра и ухода
В Воронеже на новом месте открыли отреставрированный памятник Михаилу Горшеневу