В Воронеже мама с двумя детьми отправились угарным газом

25 Март 2020 2020-03-25T13:56:54+03:00

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В Воронеже мама с двумя детьми отравились угарным газом. Инцидент случился накануне в многоквартирном жилом доме на улице Фридриха Энгельса. Как рассказали в управлении по делам ГО ЧС Воронежа, женщина сама позвонила спасателям после того, как вместе с сыновьями почувствовала себя плохо. Женщину 48-лет и мальчишек 7 и 14 лет доставили в больницу. Причиной происшествия могло стать использование газовой колонки при герметично закрытых окнах и дверях.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Сотрудники СК уже осмотрели место происшествия, назначили необходимые экспертрзы, начали опрашивать свидетелей. Кроме того, они проверят, как собственники квартиры следили за безопасностью газового оборудования, и выполняли ли сотрудники управляющей компании все работы по техническому обслуживанию и ремонту дымовых и вентиляционных каналов.

Специалисты городской службы спасения напоминают симптомы и признаки отравления угарным газом:

- тупая головная боль (наиболее ранний симптом) - головокружение, шум в ушах; - боли в груди; - мышечная слабость; - спутанность сознания; - раздражительность; - нарушение координации; - потеря сознания; - судороги. При первом подозрении на отравление - звоните по номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU