Воронежец, чтобы подарить розы жене, порезал девушку

25 Март 2020 2020-03-25T12:04:25+03:00

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Во вторник, 24 марта, в 13.20 к полицейским пришла 20-летняя продавщица цветов. Девушка рассказала, что в торговый павильон на улице Новосибирской, где она работала, пришел мужчина в годах. Он заказал букет роз для жены. Когда девушка передала букет и ждала денег, посетитель выхватил нож и ранил ее. К счастью, удар лишь слегка задел продавщицу.

Грабитель убежал, но недалеко. Полицейские быстро посмотрели запись видеокамеры и поймали его неподалеку от павильона. Личность его установили, он оказался хорошо известен полицейским. 64-летний мужчина был неоднократно судим за грабеж и угрозу убийством. Причем в последнее время он бомжевал.

- В отделе полиции мужчина признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Рецидивист будет дожидаться суда в следственном изоляторе, - рассказали в региональном ГУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU