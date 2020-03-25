В Воронеже водителя маршрутки, едва не сбившего ребенка на самокате, оштрафовали на 5,5 тысяч рублей

25 Март 2020 2020-03-25T11:11:27+03:00

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Воронежские полицейские разобрались с инцидентом, который едва не обернулся смертью ребенка. Напомним, мальчик ехал по дороге на самокате, и его чуть не сбил пронесшийся совсем близко маршрутный «ПАЗ».

Инспекторы ГИБДД выяснили, что этот случай произошел 21 марта в районе дома № 41 по улице Кольцовской. Установили личность водителя – 32-летнего мужчину оштрафовали на 1,5 тысячи рублей.

В ходе проверки по базе данных оказалось, что это нарушение у шофера далеко не единственное. Всего их у него оказалось аж 28. И только по одному из них он заплатил штраф. Водителя ездил на технически неисправной машине, да к тому же еще и без номеров и без документов.

Так что шоферу пришлось отвечать еще по двум административных делам по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ «Неуплата административного штрафа в срок». По результатам их рассмотрения мировой суд Советского района оштрафовал водителя на четыре тысячи рублей. В итоге он в общей сложности заплатит 5,5 тысяч.

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Ребенок на самокате чуть не въехал под маршрутку в Воронеже.

ИСТОЧНИК KP.RU