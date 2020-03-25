2020-03-25T10:27:56+03:00
Общество

Воронежский перевозчик просит волонтеров помочь с санитарной обработкой автобусов

Нужно три – пять человек
Юрий КОЗЛОВ
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Добровлольцы, желающие помочь продезинфицировать маршрутки, могут позвонить по телефону +7 (473) 259-75-92.Добровлольцы, желающие помочь продезинфицировать маршрутки, могут позвонить по телефону +7 (473) 259-75-92.Фото: предоставлено пресс-службой АТП.
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В «АТП-1» решили прибегнуть к помощи волонтеров при санитарной обработке автобусов. В транспортной компании напомнили, что из-за угрозы коронавируса салоны машин перед выходом на маршрут, а также после прохождения круга на конечных остановках, обрабатывают дезинфицирующими растворами.

- В целом мы справляемся своими силами. Но на некоторых маршрутах не отказались бы от помощи. Необходимо от трех до пяти человек, - рассказал исполнительный директор «АТП-1» Владимир Георгиевский. - Всей экипировкой и дезинфицирующими средствами, обеспечим. Полный инструктаж и безопасность гарантируем. Кроме того, можно будет лично убедиться в качестве санитарной обработки салонов. Звоните по телефону +7 (473) 259-75-92.

Также в транспортной компании сообщили, что претензии по чистоте салонов, безопасности поездки, поведению водителей можно предъявить, позвонив по телефону +7 (473) 232-02-65, либо отправив сообщение по электронной почте: patp1vrn@yandex.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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