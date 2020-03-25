Воронежский перевозчик просит волонтеров помочь с санитарной обработкой автобусов

25 Март 2020 2020-03-25T10:27:56+03:00

Нужно три – пять человек

Изменить размер текста: A A

В «АТП-1» решили прибегнуть к помощи волонтеров при санитарной обработке автобусов. В транспортной компании напомнили, что из-за угрозы коронавируса салоны машин перед выходом на маршрут, а также после прохождения круга на конечных остановках, обрабатывают дезинфицирующими растворами.

- В целом мы справляемся своими силами. Но на некоторых маршрутах не отказались бы от помощи. Необходимо от трех до пяти человек, - рассказал исполнительный директор «АТП-1» Владимир Георгиевский. - Всей экипировкой и дезинфицирующими средствами, обеспечим. Полный инструктаж и безопасность гарантируем. Кроме того, можно будет лично убедиться в качестве санитарной обработки салонов. Звоните по телефону +7 (473) 259-75-92.

Также в транспортной компании сообщили, что претензии по чистоте салонов, безопасности поездки, поведению водителей можно предъявить, позвонив по телефону +7 (473) 232-02-65, либо отправив сообщение по электронной почте: patp1vrn@yandex.ru

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU