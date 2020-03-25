2020-03-25T10:00:52+03:00
Происшествия

Под Воронежем водитель «Рено» врезался в фонарный столб

Мужчину с тяжелыми травмами увезли в больницу
Юрий КОЗЛОВ
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Во вторник, 24 марта, в 11.20 в Семилуках на 32 километре дороги в обход Воронежа случилось ДТП, где был ранен водитель.

63-летний мужчина ехал на «Рено-Дастер» со стороны остановки «Вышка» в направлении улице 25 лет Октября. Он не справился с управлением машиной. «Рено» вынесло на обочину, там французская иномарка врезалась в опору линии электропередач. Водителя, получившего тяжелые травмы, увезли в больницу.

- Всего 24 марта в Воронежской области зарегистрировали 92 ДТП, из них 73 – в Воронеже. 15 аварий случились в районах, еще четыре – на федеральных трассах. В шести ДТП получили травмы 11 человек, - сообщили в региональном ГУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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