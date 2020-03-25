В Воронеже в ночном пожаре погибли две женщины

25 Март 2020 2020-03-25T09:50:01+03:00

Изменить размер текста: A A

25 марта около четырех часов утра загорелась двухкомнатная квартира в доме на улице Южно-Моравской.

- О пожаре в дежурную часть сообщили в 4.01. На место ЧП выехали восемь наших сотрудников на трех машинах. В 4.25 огонь полностью потушили, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области. - Очаг возгорания находился в комнате 2х4 метра. Пламя повредило домашние вещи на площади шесть квадратных метров. Но самое страшное – не обошлось без человеческих жертв. В квартире обнаружили тела двух пожилых женщин. Их личности, а также причины пожара сейчас устанавливают.

ИСТОЧНИК KP.RU