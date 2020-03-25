Воронежцы стали гораздо реже ездить на общественном транспорте

25 Март 2020 2020-03-25T09:31:22+03:00

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Подтвердились наблюдения воронежцев, отметивших уменьшение народа в общественном транспорте. Информацию по этому вопросу предоставили в городской администрации.

По данным мэрии, падение пассажиропотока началось 16 марта. В этот день он снизился на 2,6 процента. 17 марта эта цифра равнялась уже 8,3%, 18-го – 5,9%. А вот 19-го – снова, как и три дня назад, - на 2,6%. Связано это, по мнению экспертов, с тем, что с этого дня планировали начать брать штрафы за неоплату парковок в центре города. Поэтому многие предпочли ездить на автобусах.

В то же время, когда мэрия объявила о том, что штрафы не будут брать, как минимум, до 2 апреля из-за пандемии коронавируса, тенденция на снижение пассажиров в общественном транспорте продолжилась. Уже 20 марта их было меньше обычного на 3,6%. Выходные в статистику не попали, они не показательны. Зато 23 марта число пассажиров снизилось на 9,3%.

Перевозчики считают, что на самом деле пассажиров стало еще меньше и уже констатируют, что их компании столкнулись с ощутимыми финансовыми затруднениями.

ИСТОЧНИК KP.RU