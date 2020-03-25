2020-03-25T08:55:33+03:00
Коронавирус Covid-19

447 жителей Воронежской области прошли обследование на коронавирус

Также появились новые данные о состоянии четырех зараженных, о которых стало известно 24 марта
Юрий КОЗЛОВ
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За состоянием новых зараженных коронавирусом наблюдают внимательно, пока оно не вызывает особых тревог.За состоянием новых зараженных коронавирусом наблюдают внимательно, пока оно не вызывает особых тревог.Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Руководитель департамента здравоохранения области Александр Щукин рассказал о состоянии четырех зараженных коронавирусом наших земляков. Напомним, об их диагнозе стало известно 24 марта. Всего в Воронежской области, таким образом шесть человек заражены этой страшной болезнью.

Оказалось, что у трех новых зараженных болезнь протекала практически без симптомов. У других заболевшие повышалась температуре, было першение в горле и слабый кашель.

Также новые данные о людях, прошедших карантин, предоставили сотрудники регионального Роспотребнадзора. Оказалось, что их на данный момент 447. 29 из них лежат в стационаре, 5 контактировавших с больными проходят обследование в Лискинской районной больнице. В то же время членов семей четырех новых заболевших коронавирусом жителей Воронежской области уже проверили. Результаты их тестов отрицательные.

Отдельно рассказали о тестах. На данный момент их провели 89, но лаборатория в состоянии сделать значительно больше - до 11 тысяч. Всех проверять нецелесообразно. Прежде всего в зоне риска – те, кто ездил за границу. Заболеваний коронавирусом, возникших непосредственно в Воронежской области, пока не было.

Также врачи напоминают, что все жители области, вернувшиеся за границей, должны на две недели уйти на самоизоляцию – остаться дома и пускать к себе только медиков. Им нужно обратиться в медучреждения по месту жительства и получить больничный. Тем, кто нарушает режим самоизоляции, пока грозит административный штраф. Не исключено, что затем ответственность могут ужесточить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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